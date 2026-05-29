Россия уступает только США по числу сеяных теннисисток в 3-м круге «Ролан Гаррос» — 2026

В основной сетке женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026 в третьем круге среди сеяных выступят три российские теннисистки – это Мирра Андреева (восьмой номер посева), Анна Калинская (22) и Диана Шнайдер (25). Только у США будет больше сеяных теннисисток в третьем круге.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Страны-лидеры по числу оставшихся сеяных перед началом третьего круга:

1. США – 4 теннисистки (Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Ива Йович, Мэдисон Киз).

2. Россия — 3 (Мирра Андреева, Анна Калинская, Диана Шнайдер).

3-4. Чехия — 2 (Каролина Мухова, Мари Боузкова).

3-4. Украина — 2 (Элина Свитолина, Марта Костюк).