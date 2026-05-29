Главная Теннис Новости

«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: результаты матчей на 28 мая

В четверг, 28 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжился розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня прошли матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Второй круг. Результаты на 28 мая:

  • Янник Синнер (Италия) — Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – 6:3, 6:2, 5:7: 1:6, 1:6;
  • Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) — Вит Коприва (Чехия) — 1:6, 2:6, 6:4, 7:5, 6:0;
  • Артур Риндеркнеш (Франция) — Маттео Берреттини (Италия) – 4:6, 4:6, 4:6;
  • Франсиско Комесанья (Аргентина) — Лучано Дардери (Италия) – 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 2:6: 6:4;
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Жайме Фария (Португалия) – 5:7, 6:1 (1:7), 2:6;
  • Хуберт Хуркач (Польша) — Фрэнсис Тиафо (США) – 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 4:6, 7:6 (7:1) 4:6;
  • Маттео Арнальди (Италия) — Стефанос Циципас (Греция) – 7:6 (7:2), 5:7, 6:3, 6:2;
  • Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Бен Шелтон (США) – 6:4, 7:5, 6:4;
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина) – 4:6, 6:0, 7:5, 6:1;
  • Люка Ван Аш (Франция) — Брэндон Накашима (США) – 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 1:6, 3:6;
  • Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) — Моиз Куаме (Франция) – 3:6, 5:7, 6:3, 6:2, 6:7 (8:10).
Турнирная сетка "Ролан Гаррос" (м)
Календарь "Ролан Гаррос" (м)
