Россия поднялась на второе место по числу сеяных в мужской сетке «Ролан Гаррос» — 2026

Россия поднялась на второе место по представительству сеяных в основной сетке одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026 у мужчин перед стартом третьего круга соревнований. В нём сыграют Андрей Рублёв (11-й номер посева) и Карен Хачанов (13). Больше сеяных теннисистов в мужской сетке имеет только США (4).

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Мужчины. Страны-лидеры по числу оставшихся сеяных перед началом третьего круга:

1. США – четыре теннисиста (Лёнер Тьен, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Брэндон Накашима).
2. Россия — 2 (Андрей Рублёв, Карен Хачанов).
3-12. Австралия, Аргентина, Германия, Италия, Испания, Сербия, Канада, Норвегия, Бразилия, Чехия – по 1.

Отметим, что перед стартом второго круга Россию опережала Италия. Однако сенсационный вылет первой ракетки мира Янника Синнера изменил положение Италии в рейтинге.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026 (м)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2026
