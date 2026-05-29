Россия поднялась на второе место по числу сеяных в мужской сетке «Ролан Гаррос» — 2026

Россия поднялась на второе место по представительству сеяных в основной сетке одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026 у мужчин перед стартом третьего круга соревнований. В нём сыграют Андрей Рублёв (11-й номер посева) и Карен Хачанов (13). Больше сеяных теннисистов в мужской сетке имеет только США (4).
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Мужчины. Страны-лидеры по числу оставшихся сеяных перед началом третьего круга:
1. США – четыре теннисиста (Лёнер Тьен, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Брэндон Накашима).
2. Россия — 2 (Андрей Рублёв, Карен Хачанов).
3-12. Австралия, Аргентина, Германия, Италия, Испания, Сербия, Канада, Норвегия, Бразилия, Чехия – по 1.
Отметим, что перед стартом второго круга Россию опережала Италия. Однако сенсационный вылет первой ракетки мира Янника Синнера изменил положение Италии в рейтинге.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|1
|1
|
|2
|7
|6
|6
- 29 мая 2026
-
00:53
-
00:41
-
00:36
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:17
-
00:04
-
00:01
- 28 мая 2026
-
23:51
-
23:37
-
23:29
-
23:10
-
22:54
-
22:53
-
22:39
-
22:24
-
21:42
-
21:31
-
21:21
-
21:13
-
21:11
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:36
-
20:25
-
20:08
-
19:55
-
19:48
-
19:38
-
19:32
-
19:26
-
19:22
-
19:20