«Надеюсь, слухи правдивы». Кори Гауфф — о возвращении Серены Уильямс в тур
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на свежий инсайд The Telegraph о том, что 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс возобновит карьеру в 2026 году на травяном турнире WTA-500 в Лондоне.
«Что ж, это было бы здорово. Я очень жалею, что мне не довелось сыграть против неё. Много говорят об этих слухах, надеюсь, они правдивы. Узнаем через день-два. Для спорта было бы замечательно, если бы эта легенда вернулась», — сказала Гауфф на пресс-конференции после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 18:40 МСК
4
Кори Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
129
Маяр Шериф
Комментарии
