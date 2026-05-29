«Надеюсь, слухи правдивы». Кори Гауфф — о возвращении Серены Уильямс в тур

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на свежий инсайд The Telegraph о том, что 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс возобновит карьеру в 2026 году на травяном турнире WTA-500 в Лондоне.

«Что ж, это было бы здорово. Я очень жалею, что мне не довелось сыграть против неё. Много говорят об этих слухах, надеюсь, они правдивы. Узнаем через день-два. Для спорта было бы замечательно, если бы эта легенда вернулась», — сказала Гауфф на пресс-конференции после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 18:40 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Маяр Шериф
129
Египет
Маяр Шериф
М. Шериф
