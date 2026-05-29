Братья Серундоло повторили редкое достижение на «Ролан Гаррос»

Аргентинские теннисисты братья Франсиско и Хуан Мануэль Серундоло одновременно пробились в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции, вписав свои имена в историю турнира. Об этом сообщает Opta Ace.

По информации источника, в Открытую эру братья Серундоло стали лишь третьим семейным дуэтом, которому удалось одновременно дойти до этой стадии соревнований. Ранее аналогичного достижения добивались немецкие теннисисты Миша и Александр Зверев в 2018 году, а ещё раньше — американцы Джин и Сэнди Майер в 1979-м.

Хуан-Мануэль сенсационно обыграл во 2-м круге первого сеянного итальянца Янника Синнера в пяти сетах (6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6).

Франсиско на той же стадии турнира оказался сильнее француза Юго Гастона (2:6, 6:4, 6:2, 6:1).