Братья Серундоло повторили редкое достижение на «Ролан Гаррос»
Аргентинские теннисисты братья Франсиско и Хуан Мануэль Серундоло одновременно пробились в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции, вписав свои имена в историю турнира. Об этом сообщает Opta Ace.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
2 : 3
Хуан-Мануэль Серундоло
28 мая 2026, четверг. 14:20 МСК
Франсиско Серундоло
3 : 1
По информации источника, в Открытую эру братья Серундоло стали лишь третьим семейным дуэтом, которому удалось одновременно дойти до этой стадии соревнований. Ранее аналогичного достижения добивались немецкие теннисисты Миша и Александр Зверев в 2018 году, а ещё раньше — американцы Джин и Сэнди Майер в 1979-м.
Хуан-Мануэль сенсационно обыграл во 2-м круге первого сеянного итальянца Янника Синнера в пяти сетах (6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6).
Франсиско на той же стадии турнира оказался сильнее француза Юго Гастона (2:6, 6:4, 6:2, 6:1).
