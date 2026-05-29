Главная Теннис Новости

Братья Серундоло повторили редкое достижение на «Ролан Гаррос»

Братья Серундоло повторили редкое достижение на «Ролан Гаррос»
Аргентинские теннисисты братья Франсиско и Хуан Мануэль Серундоло одновременно пробились в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции, вписав свои имена в историю турнира. Об этом сообщает Opta Ace.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 14:20 МСК
Франсиско Серундоло
26
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 6
6 		4 2 1
             
Юго Гастон
118
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон

По информации источника, в Открытую эру братья Серундоло стали лишь третьим семейным дуэтом, которому удалось одновременно дойти до этой стадии соревнований. Ранее аналогичного достижения добивались немецкие теннисисты Миша и Александр Зверев в 2018 году, а ещё раньше — американцы Джин и Сэнди Майер в 1979-м.

Хуан-Мануэль сенсационно обыграл во 2-м круге первого сеянного итальянца Янника Синнера в пяти сетах (6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6).

Франсиско на той же стадии турнира оказался сильнее француза Юго Гастона (2:6, 6:4, 6:2, 6:1).

