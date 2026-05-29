Южноамериканцы повторили рекорд на «Ролан Гаррос»

Победа аргентинца Франсиско Комесаньи во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 помогла теннисистам из Южной Америки повторить редкое достижение на турнирах Большого шлема. Об этом сообщает Opta Ace.

Шесть южноамериканских теннисистов вышли в 1/16 финала мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» после победы Франсиско Комесаны — это повторение лучшего показателя для представителей континента на турнирах «Большого шлема» за последние 20 лет. Ранее такое же количество игроков добиралось до этой стадии только на «Ролан Гаррос» в 2023 году.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия на турнире из-за травмы.