Южноамериканцы повторили рекорд на «Ролан Гаррос»
Победа аргентинца Франсиско Комесаньи во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 помогла теннисистам из Южной Америки повторить редкое достижение на турнирах Большого шлема. Об этом сообщает Opta Ace.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 19:10 МСК
Итан Куинн
Франсиско Комесанья
Шесть южноамериканских теннисистов вышли в 1/16 финала мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» после победы Франсиско Комесаны — это повторение лучшего показателя для представителей континента на турнирах «Большого шлема» за последние 20 лет. Ранее такое же количество игроков добиралось до этой стадии только на «Ролан Гаррос» в 2023 году.
«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия на турнире из-за травмы.
