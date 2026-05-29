Впервые за 26 лет первая и вторая ракетки мира не сыграют в третьем круге мужского «РГ»
Впервые с 2000 года первая и вторая ракетки мира не сыграют в третьем круге мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос». Тогда это были Андре Агасси и Пит Сампрас, сообщает Opta Ace в социальной сети X.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
1
Янник Синнер
Окончен
2 : 3
Хуан-Мануэль Серундоло
На «Ролан Гаррос» — 2026 Янник Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас не участвует в «Ролан Гаррос» 2026 года из-за травмы правого запястья. Он получил повреждение во время стартовой встречи на турнире в Барселоне 14 апреля, в матче с финном Отто Виртаненом.
Ранее сообщалось, что впервые с 2023 года Синнер или Алькарас не выиграют турнир «Большого шлема» у мужчин.
