Впервые за 26 лет первая и вторая ракетки мира не сыграют в третьем круге мужского «РГ»

Впервые с 2000 года первая и вторая ракетки мира не сыграют в третьем круге мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос». Тогда это были Андре Агасси и Пит Сампрас, сообщает Opta Ace в социальной сети X.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

На «Ролан Гаррос» — 2026 Янник Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас не участвует в «Ролан Гаррос» 2026 года из-за травмы правого запястья. Он получил повреждение во время стартовой встречи на турнире в Барселоне 14 апреля, в матче с финном Отто Виртаненом.

Ранее сообщалось, что впервые с 2023 года Синнер или Алькарас не выиграют турнир «Большого шлема» у мужчин.

