«Ситуация вышла из-под контроля». Вальехо обвинил болельщиков после поражения на «РГ»-2026

71-я ракетка мира парагвайский теннисист Адольфо Даниэль Вальехо прокомментировал поражение в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 от 318-й ракетки мира француза Моиза Куаме.

«Вероятно, на 90% на поражение повлияла публика. Матч уже полностью был у меня под контролем. Играть в такой атмосфере было очень сложно. В этом и заключалась реальная разница.

«Я прекрасно понимаю, что французская публика хочет поддерживать своих игроков, но, честно говоря, считаю, что судья не смог справиться с ситуацией и не проявил достаточного авторитета. Ситуация немного вышла из-под контроля, и арбитр ничего не сделал, чтобы это изменить. Жаль, что на турнире «Большого шлема» публика может настолько сильно влиять на игру», — приводит слова Вальехо Punto de Break.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня.