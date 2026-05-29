Теннис Новости

«Ситуация вышла из-под контроля». Вальехо обвинил болельщиков после поражения на «РГ»-2026

71-я ракетка мира парагвайский теннисист Адольфо Даниэль Вальехо прокомментировал поражение в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 от 318-й ракетки мира француза Моиза Куаме.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 12:10 МСК
Адольфо Даниэль Вальехо
71
Парагвай
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 6 6 6 8
6 		7 3 2 7 10
             
Моиз Куаме
318
Франция
«Вероятно, на 90% на поражение повлияла публика. Матч уже полностью был у меня под контролем. Играть в такой атмосфере было очень сложно. В этом и заключалась реальная разница.

«Я прекрасно понимаю, что французская публика хочет поддерживать своих игроков, но, честно говоря, считаю, что судья не смог справиться с ситуацией и не проявил достаточного авторитета. Ситуация немного вышла из-под контроля, и арбитр ничего не сделал, чтобы это изменить. Жаль, что на турнире «Большого шлема» публика может настолько сильно влиять на игру», — приводит слова Вальехо Punto de Break.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня.

Комментарии
