«Беспрецедентно, невероятно». Берреттини – о Синнере после сенсационного вылета на «РГ»

105-я ракетка мира Маттео Берреттини высказался о сенсационном поражении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026. Итальянец потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

«Конечно, я видел, что случилось с Янником, и это действительно очень неприятно. Я видел его перед тем, как он уехал, и сказал ему поскорее вернуться. Он пожелал мне удачи. Я также видел его пресс-конференцию — он, как всегда, был очень сосредоточен и уверен в том, что говорил о случившемся.

Это часть нашего спорта. То, что произошло с ним, не так уж и редко. Такое случалось со многими игроками. То, что он сделал за последние недели, — вообще беспрецедентно. Это невероятно.

Сейчас это случилось… Я уверен, что он вернётся в свою форму и снова покажет, что он великий чемпион. И ещё одно: он очень достойно справился с этой ситуацией. Думаю, он даже особо ничего не говорил, просто пытался справиться. И это тоже делает его великим чемпионом», — приводит слова Берреттини The Tennis Letter.

Ранее сообщалось, что впервые за 26 лет первая и вторая ракетки мира не сыграют в третьем круге мужского «РГ».

