28 сеяных закончили своё выступление ещё до 3-го круга «Ролан Гаррос» — 2026

К старту третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026 турнир потерял 28 представителей из числа сеяных.
Мужчины (1-й круг): Даниил Медведев (6-й номер посева), Тейлор Фриц (7), Александр Бублик (9), Иржи Легечка (12), Кэмерон Норри (20), Томас Мартин Этчеверри (23), Таллон Грикспор (29), Корантен Муте (30).
Женщины (1-й круг): Джессика Пегула (5), Линда Носкова (12), Екатерина Александрова (14), Людмила Самсонова (20), Клара Таусон (21), Лейла Фернандес (24), Джессика Букша (31).
Мужчины (2-й круг): Янник Синнер (1), Бен Шелтон (5), Лучано Дардери (14), Валентен Вашеро (16), Алехандро Давидович-Фокина (21), Артюр Риндеркнеш (22), Уго Умбер (32).
Женщины (2-й круг): Елена Рыбакина (2), Жасмин Паолини (13), Элисе Мертенс (23), Хейли Баптист (26), Елена Остапенко (29), Ван Синьюй (32).