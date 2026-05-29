«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей на 29 мая

Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи третьего кругов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня соревнований.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Второй/третий круг. Расписание на 29 мая (частично):

12:00 — Нуну Боржеш (Португалия) — Андрей Рублёв (Россия, 11);

13:30 — Алекс Михельсен (США) — Рафаэль Ходар (Испания, 27);

15:30 — Карен Хачанов (Россия, 13) — Йеспер де Йонг (Ндерланды, LL);

15:30 — Алекс де Минор (Австралия, 8) — Якуб Меншик (Чехия, 26);

16:30 — Жоао Фонсека (Бразилия, 28) — Новак Джокович (Сербия, 3);

21:15 — Кентен Алис (Франция) — Александр Зверев (Германия, 2).