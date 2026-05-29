Нуну Боржеш — Андрей Рублёв: где смотреть, во сколько начало третьего круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с португальцем Нуну Боржешем (51-й в рейтинге).

В России матч между Рублёвым и Боржешем не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и португальского теннисиста. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы.