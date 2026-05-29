«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 29 мая

Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках игрового дня пройдут матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня соревнований.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Третий круг. Расписание на 29 мая (частично):

12:00 — Марта Костюк (Украина, 15) — Виктория Голубич (Швейцария);

13:00 — Магда Линетт (Польша) — Ига Швёнтек (Польша, 3);

14:00 — Солана Сьерра (Аргентина) — Сорана Кырстя (Румыния, 18);

14:00 — Хиль Белен Тайхман (Швейцария, SR) — Каролина Мухова (Чехия, 10);

14:30 — Мирра Андреева (Россия, 8) — Мари Боузкова (Чехия, 27);

15:30 — Элина Свитолина (Украина, 7) — Тамара Корпач (Германия);

17:30 — Питон Стирнс (США) — Белинда Бенчич (Швейцария, 11).