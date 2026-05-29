Теннис Новости

Теннисист высказался резко против девушки-арбитра на «Ролан Гаррос» — 2026

Парагвайский теннисист Даниэль Вальехо резко высказался против девушки-арбитра после поражения на матче «Ролан Гаррос» — 2026 против француза Моиза Куаме (3:6, 5:7, 6:3, 6:2, 6:7 (8:10)).

По мнению Вальехо, судья Ана Карвалью недостаточно жёстко отреагировала на поведение публики, позволив болельщикам, как он считает, слишком сильно повлиять на ход матча.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 12:10 МСК
Адольфо Даниэль Вальехо
71
Парагвай
Адольфо Даниэль Вальехо
А. Вальехо
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 6 6 6 8
6 		7 3 2 7 10
             
Моиз Куаме
318
Франция
Моиз Куаме
М. Куаме

«Такие матчи должны судить мужчины, для женщины это очень сложно. Для судейства нужен мужчина, потому что публика очень требовательна и, чтобы противостоять толпе, требуется большая сила. Болельщики действительно перегибали палку, но я понимаю, что они поддерживают своего соотечественника. Это очень эмоциональная публика, поэтому я был готов: я знал, что будет именно так. И, честно говоря, это мне не помешало — наоборот, это меня воодушевило», — приводит слова Вальехо RMC Sport.

