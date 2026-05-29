Нуну Боржеш — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция третьего круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с португальцем Нуну Боржешем (51-й в рейтинге). Матч начнётся в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв — Нуну Боржеш.

Счёт личных встреч Рублёва и Боржеша — 4-0 в пользу Андрея. Он выигрывал у Нуну на харде в первом круге Базеля-2024 (6:3, 6:2), во втором раунде Дохи-2025 (6:3, 6:4) и в четвертьфинале Гонконга-2026 (6:3, 6:4). На грунте Андрей оказался сильнее в первом круге Монте-Карло-2026 — 6:4, 1:6, 6:1.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы.