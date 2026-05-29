Жоао Фонсека — Новак Джокович: где смотреть, во сколько начало 3-го круга «Ролан Гаррос»
Поделиться
Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 39-летний сербский теннисист Новак Джокович сыграет с 19-летним бразильцем Жоао Фонсекой (30-й в рейтинге). Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 16:30 МСК
30
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
4
Новак Джокович
Н. Джокович
В России матч между Фонсекой и Джоковичем не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».
«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2026
-
10:45
-
10:35
-
10:29
-
10:03
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
05:13
-
03:14
-
02:45
-
01:59
-
01:49
-
01:31
-
00:53
-
00:41
-
00:36
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:17
-
00:04
-
00:01
- 28 мая 2026
-
23:51
-
23:37
-
23:29
-
23:10
-
22:54
-
22:53
-
22:39
-
22:24
-
21:42
-
21:31
-
21:21