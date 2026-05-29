Жоао Фонсека — Новак Джокович: где смотреть, во сколько начало 3-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 39-летний сербский теннисист Новак Джокович сыграет с 19-летним бразильцем Жоао Фонсекой (30-й в рейтинге). Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

В России матч между Фонсекой и Джоковичем не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы.