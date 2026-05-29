Вихлянцева ответила, кто является фаворитом «Ролан Гаррос» после вылета Синнера

Российская экс-теннисистка Наталья Вихлянцева ответила на вопрос о фаворите «Ролан Гаррос» после вылета первой ракетки мира Янника Синнера.

«Хочется верить в какую-то уникальную историю, что Джокович при отсутствии Алькараса и Синнера сможет выиграть свой 25-й турнир «Большого шлема». Пока что у него сложная сетка. Рановато забегать вперёд. Новак в нижней части сетки, где тот же Зверев. Но я бы из всех игроков выбрала Джоковича», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Первая ракетка мира Янник Синнер сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос» — 2026 во втором круге. Он уступил аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло (56-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.