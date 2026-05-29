Вихлянцева назвала неожиданным поражение Синнера от Серундоло на «Ролан Гаррос»

Российская экс-теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о поражении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера от аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

«Для всех поражение Синнера от аргентинца стало неожиданным. Видела, что многие эксперты говорили, что Янника поставили в жару. Мне казалось, что первым запуском, когда он стартовал в 12, он мог успеть до наступления сильной жары. Хоть и Синнер сказал в интервью, что чувствовал себя плохо, что это не связано с погодными условиями в Париже, все сплюсовалось и получилась такая реакция организма. К сожалению, потом он не смог играть.

Соперник в нужный момент начал играть в свой теннис. Он стал больше возвращать, сильно не рисковать. Аргентинские удары с вращением никому не нравятся, особенно когда у тебя плохое состояние здоровья. Их сложно обрабатывать и держать розыгрыши», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

