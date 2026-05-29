«Буду его фанаткой всю его карьеру». Гауфф — о 17-летнем Куаме на «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф сказала тёплые слова в адрес 17-летнего Моиза Куаме после его победы во втором круге на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Думаю, люди не осознают, насколько сумасшедше то, что он сделал сегодня… играть первый пятисетовый матч при французской публике, вести два сета подряд, а большинство игроков, когда теряют такое преимущество, словно разваливаются. Он продолжал бороться, и, думаю, этот парень — ну, уже не совсем ребёнок — будет большим талантом. Кажется, у него хорошая семья рядом. Я его особо лично не знаю, но болела за него. Я сказала ему после матча: «Бро, жаль, что это не три сета, потому что я здесь намного дольше, чем думала, что буду». Но я рада, что он выиграл, и, наверное, точно буду его фанаткой всю его карьеру», — сказала Гауфф на пресс-конференции.