Главная Теннис Новости

«Буду его фанаткой всю его карьеру». Гауфф — о 17-летнем Куаме на «Ролан Гаррос»

«Буду его фанаткой всю его карьеру». Гауфф — о 17-летнем Куаме на «Ролан Гаррос»
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф сказала тёплые слова в адрес 17-летнего Моиза Куаме после его победы во втором круге на «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 12:10 МСК
Адольфо Даниэль Вальехо
71
Парагвай
Адольфо Даниэль Вальехо
А. Вальехо
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 6 6 6 8
6 		7 3 2 7 10
             
Моиз Куаме
318
Франция
Моиз Куаме
М. Куаме

«Думаю, люди не осознают, насколько сумасшедше то, что он сделал сегодня… играть первый пятисетовый матч при французской публике, вести два сета подряд, а большинство игроков, когда теряют такое преимущество, словно разваливаются. Он продолжал бороться, и, думаю, этот парень — ну, уже не совсем ребёнок — будет большим талантом. Кажется, у него хорошая семья рядом. Я его особо лично не знаю, но болела за него. Я сказала ему после матча: «Бро, жаль, что это не три сета, потому что я здесь намного дольше, чем думала, что буду». Но я рада, что он выиграл, и, наверное, точно буду его фанаткой всю его карьеру», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Моиз Куаме — самый молодой теннисист, обыгравший на «Ролан Гаррос» чемпиона ТБШ
