Мирра Андреева — Мари Боузкова: где смотреть матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится турнир «Ролан Гаррос». В рамках игрового дня за выход в четвёртый круг сразятся восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Чехии Мари Боузкова, занимающая в мировом рейтинге 28-е место. Начало встречи запланировано на 14:30 мск.

В России матч между Андреевой и Боузковой не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и чешской теннисисток. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.