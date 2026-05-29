Мирра Андреева — Мари Боузкова: текстовая онлайн-трансляция третьего круга «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева — Мари Боузкова: онлайн-трансляция матча 3-го круга Ролан Гаррос — 2026 начнётся не ранее 14:30 мск

Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится турнир «Ролан Гаррос». В рамках игрового дня за выход в четвёртый круг сразятся восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Чехии Мари Боузкова, занимающая в мировом рейтинге 28-е место.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 14:30 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Не начался
1 2 3
         
         
Мари Боузкова
28
Чехия
Начало встречи запланировано на 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Мари Боузкова.

Счёт личных встреч Андреевой и Боузковой — 4-0 в пользу Мирры. Она выиграла у Мари в первом раунде Australian Open — 2025 (6:3, 6:3), во втором круге Мадрида-2025 (6:3, 6:4), во втором круге Аделаиды-2026 (6:3, 6:1) и в третьем раунде Майами-2026 (7:6 (7:4), 6:2).

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.

Календарь Открытого чемпионата Франции
Сетка Открытого чемпионата Франции
