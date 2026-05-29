Мирра Андреева — Мари Боузкова: текстовая онлайн-трансляция третьего круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится турнир «Ролан Гаррос». В рамках игрового дня за выход в четвёртый круг сразятся восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Чехии Мари Боузкова, занимающая в мировом рейтинге 28-е место.

Начало встречи запланировано на 14:30 мск.

Счёт личных встреч Андреевой и Боузковой — 4-0 в пользу Мирры. Она выиграла у Мари в первом раунде Australian Open — 2025 (6:3, 6:3), во втором круге Мадрида-2025 (6:3, 6:4), во втором круге Аделаиды-2026 (6:3, 6:1) и в третьем раунде Майами-2026 (7:6 (7:4), 6:2).

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.