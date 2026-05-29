«Синнер это переживёт». Оже-Альяссим — о поражении итальянца на «Ролан Гаррос» — 2026

Шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим отреагировал на поражение итальянца Янника Синнера от аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.
«Все предрекали ему победу, а победителем будет не он. В этом, полагаю, и заключается прелесть спорта. Для него, разумеется, это менее радостно — жаль его. Все запомнят Хуан-Мануэля. Думаю, это тоже прекрасно. Это игрок, который в прошлом доставлял мне проблемы. Очевидно, это игрок с множеством достоинств, причём особенно на грунтовых кортах. Поэтому, думаю, все запомнят его имя. И это тоже даёт ему определённую известность, так что всё хорошо. Синнер и без того в центре внимания, так что он это переживёт», — приводит слова Феликса We love tennis.
