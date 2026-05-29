«Этот момент полностью зависит от неё». Мбоко — об игре в паре с Сереной Уильямс в Лондоне

Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко рассказала об игре в паре с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс на турнире WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

— Видели ли вы сообщения о том, что вы будете играть в паре с Сереной. Есть ли у вас комментарий по этому поводу?

— Да, понимаете… я очень рада. Мы с Сереной поддерживали связь. Это действительно очень приятно, потому что я очень восхищаюсь ею. Сам факт, что она даже знает обо мне, — это волнительно. Мне бы хотелось оставить этот момент за ней. Если она готова вернуться на своих условиях, то, думаю, ей самой решать, когда это объявлять. Больше мне особенно нечего сказать. Этот момент полностью зависит от неё и от того, когда она будет готова вернуться. Это решать ей, — сказала Мбоко на пресс-конференции.