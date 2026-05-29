Карен Хачанов — Йеспер де Йонг: текстовая онлайн-трансляция третьего круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в третьем круге соревнований сыграет с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом (106-й в рейтинге).

Встреча начнется не ранее 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хачанов — де Йонг.

Счёт личных встреч Хачанова и де Йонга — 1-0 в пользу Карена. Он победил в этом году на харде в зале, в первом круге Роттердама — 3:6, 6:4, 7:5.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы.