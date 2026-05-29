Фото: Зейнеп Сёнмез повредила ногу, споткнувшись о рекламный щит в парном матче на «РГ»

Турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез повредила ногу, споткнувшись о рекламный щит Lacoste во время второго круга Открытого чемпионата Франции — 2026 в парном разряде. Спортсменка, пытаясь отбить мяч, споткнулась и упала на корт. После визита физиотерапевта Сёнмез снялась с матча.
Фото: Скриншот из трансляции
В паре с немкой Татьяной Марией они играли против украинок Ангелины Калининой и Даяны Ястремской. Встреча продлилась 15 минут и завершилась со счётом 2:0 в пользу украинок.
Далее Калинина и Ястремская встретятся с победительницами матча Майя Джойнт/Ханне Вандевинкель — Анна Данилина/Александра Крунич.
«Ролан Гаррос» — 2026 в парном разряде проходит с 26 мая по 7 июня. Действующие чемпионки соревнований — итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.
