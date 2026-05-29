«Так скучал по этому турниру». Берреттини — после выхода в третий круг «Ролан Гаррос»

105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини после победы над французом Артуром Риндеркнешем во втором круге «Ролан Гаррос» дал интервью Алексу Корретхе.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|4
|
|6
|6
Корретха. Поздравляю. Думаю, для тебя это такая важная победа после всего, что ты пережил за последние месяцы и годы. Ты только что обыграл местного игрока, но я уверен, что все ценят твои усилия и эту победу.
Берреттини. Большое спасибо. Спасибо. Мне нужно говорить?
Корретха. Конечно, ты тот, кто должен говорить.
Берреттини. Окей. Конечно, я очень рад. Это было путешествие. Последний матч, который здесь играл, был на этом корте в 2021 году. Много травм. Много тяжёлых моментов. Так скучал по этому турниру. Очень рад, что вернулся сюда. Я играю на очень высоком уровне. Мне нравится быть на корте. У меня невероятная команда, которая меня поддерживает. Я рад этой победе. Но турнир ещё не закончился, — сказал Берреттини в интервью на корте.
- 29 мая 2026
-
13:50
-
13:28
-
12:53
-
12:30
-
12:28
-
11:59
-
11:58
-
11:30
-
10:57
-
10:49
-
10:45
-
10:35
-
10:29
-
10:03
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
05:13
-
03:14
-
02:45
-
01:59
-
01:49
-
01:31
-
00:53
-
00:41
-
00:36
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:17
-
00:04
-
00:01
- 28 мая 2026
-
23:51