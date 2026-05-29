«Так скучал по этому турниру». Берреттини — после выхода в третий круг «Ролан Гаррос»

105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини после победы над французом Артуром Риндеркнешем во втором круге «Ролан Гаррос» дал интервью Алексу Корретхе.

Корретха. Поздравляю. Думаю, для тебя это такая важная победа после всего, что ты пережил за последние месяцы и годы. Ты только что обыграл местного игрока, но я уверен, что все ценят твои усилия и эту победу.

Берреттини. Большое спасибо. Спасибо. Мне нужно говорить?

Корретха. Конечно, ты тот, кто должен говорить.

Берреттини. Окей. Конечно, я очень рад. Это было путешествие. Последний матч, который здесь играл, был на этом корте в 2021 году. Много травм. Много тяжёлых моментов. Так скучал по этому турниру. Очень рад, что вернулся сюда. Я играю на очень высоком уровне. Мне нравится быть на корте. У меня невероятная команда, которая меня поддерживает. Я рад этой победе. Но турнир ещё не закончился, — сказал Берреттини в интервью на корте.