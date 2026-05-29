«Так скучал по этому турниру». Берреттини — после выхода в третий круг «Ролан Гаррос»

105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини после победы над французом Артуром Риндеркнешем во втором круге «Ролан Гаррос» дал интервью Алексу Корретхе.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 21:30 МСК
Артур Риндеркнеш
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4
6 		6 6
             
Маттео Берреттини
Корретха. Поздравляю. Думаю, для тебя это такая важная победа после всего, что ты пережил за последние месяцы и годы. Ты только что обыграл местного игрока, но я уверен, что все ценят твои усилия и эту победу.

Берреттини. Большое спасибо. Спасибо. Мне нужно говорить?

Корретха. Конечно, ты тот, кто должен говорить.

Берреттини. Окей. Конечно, я очень рад. Это было путешествие. Последний матч, который здесь играл, был на этом корте в 2021 году. Много травм. Много тяжёлых моментов. Так скучал по этому турниру. Очень рад, что вернулся сюда. Я играю на очень высоком уровне. Мне нравится быть на корте. У меня невероятная команда, которая меня поддерживает. Я рад этой победе. Но турнир ещё не закончился, — сказал Берреттини в интервью на корте.

