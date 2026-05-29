Марта Костюк — Виктория Голубич: результат матча 29 мая, счёт 2:0, 3-й круг Ролан Гаррос

Марта Костюк вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026
15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге соревнований она обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич (82-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Виктория Голубич
82
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Костюк четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Голубич ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Марта Костюк поспорит с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Ига Швёнтек (Польша).

