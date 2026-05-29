Марта Костюк вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026
15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге соревнований она обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич (82-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
15
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
82
Виктория Голубич
В. Голубич
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Костюк четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Голубич ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Марта Костюк поспорит с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Ига Швёнтек (Польша).
