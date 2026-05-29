Марта Костюк вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026

15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге соревнований она обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич (82-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Костюк четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Голубич ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Марта Костюк поспорит с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Ига Швёнтек (Польша).