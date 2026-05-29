Оксана Селехметьева/Анастасия Захарова — Кристина Букша/Николь Меликар-Мартинес: результат матча 29 мая, 2-й круг Ролан Гаррос

Анастасия Захарова и Оксана Селехметьева проиграли во втором круге «Ролан Гаррос» в паре
Российские теннисистки Анастасия Захарова и Оксана Селехметьева не смогли выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2026 в паре. Во втором круге соревнований они проиграли Кристине Букше из Испании и Николь Меликар-Мартинес из США со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
29 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Захарова и Селехметьева два раза подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Букши и Меликар-Мартинес один эйс, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.

В третьем круге соревнований Букша и Меликар-Мартинес сыграют с победительницами матча Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва — Фиона Ферро/Диан Парри.

Календарь Открытого чемпионата Франции
Сетка Открытого чемпионата Франции
