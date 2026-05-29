Бывший тренер Федерера отреагировал на поражение Синнера на «Ролан Гаррос»

Бывший тренер теннисиста Роджера Федерера Иван Любичич прокомментировал поражение первой ракетки мира Янника Синнера на «Ролан Гаррос» от аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

«Легко думать, что побеждать и бить рекорды просто, но со временем понимаешь, насколько это тяжело. Некоторые рекорды, которые кажутся достижимыми, скоро будут выглядеть недосягаемыми», — написал Любичич в соцсети.

После поражения Синнера на Открытом чемпионате Франции прервалась его 30-матчевая победная серия. «Ролан Гаррос» остаётся единственным турниром «Большого шлема», которого итальянцу не хватает для оформления карьерного «Шлема».