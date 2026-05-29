Бывший тренер Федерера отреагировал на поражение Синнера на «Ролан Гаррос»

Бывший тренер теннисиста Роджера Федерера Иван Любичич прокомментировал поражение первой ракетки мира Янника Синнера на «Ролан Гаррос» от аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

«Легко думать, что побеждать и бить рекорды просто, но со временем понимаешь, насколько это тяжело. Некоторые рекорды, которые кажутся достижимыми, скоро будут выглядеть недосягаемыми», — написал Любичич в соцсети.

После поражения Синнера на Открытом чемпионате Франции прервалась его 30-матчевая победная серия. «Ролан Гаррос» остаётся единственным турниром «Большого шлема», которого итальянцу не хватает для оформления карьерного «Шлема».

