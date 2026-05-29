Беккер — о Яннике Синнере: мы не знаем, что с ним происходит

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о поражении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера от аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|1
|1
|
|2
|7
|6
|6
«Достаточно сделать подсчёты: Янник постоянно в разъездах с начала марта. Он играл в Калифорнии, во Флориде, в Монте‑Карло, в Мадриде и в Риме и всё это время не переставал побеждать. Но в какой‑то момент этот парень просто на пределе сил. Он человек, и у него просто выдался неудачный день… Он был совершенно вымотан. Это был лишний матч. Такое может случиться с кем угодно.
В последние недели он играл так, будто явился с другой планеты, — всегда на полную мощность, всегда вынужден отвечать на вопросы всех подряд. А потом этот матч оказался попросту лишним. По‑моему, дело не обязательно в физической форме — это может быть связано с психологическим состоянием. Мы не знаем, что с ним происходит. Какое давление он на себя оказывает? Он сказал, что плохо спал. Когда слишком много размышляешь и нервничаешь, трудно уснуть», — приводит слова Беккера TNT Sports.
- 29 мая 2026
-
14:24
-
14:02
-
14:01
-
13:50
-
13:28
-
12:53
-
12:30
-
12:28
-
11:59
-
11:58
-
11:30
-
10:57
-
10:49
-
10:45
-
10:35
-
10:29
-
10:03
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
05:13
-
03:14
-
02:45
-
01:59
-
01:49
-
01:31
-
00:53
-
00:41
-
00:36
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:17