Беккер — о Яннике Синнере: мы не знаем, что с ним происходит

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о поражении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера от аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

«Достаточно сделать подсчёты: Янник постоянно в разъездах с начала марта. Он играл в Калифорнии, во Флориде, в Монте‑Карло, в Мадриде и в Риме и всё это время не переставал побеждать. Но в какой‑то момент этот парень просто на пределе сил. Он человек, и у него просто выдался неудачный день… Он был совершенно вымотан. Это был лишний матч. Такое может случиться с кем угодно.

В последние недели он играл так, будто явился с другой планеты, — всегда на полную мощность, всегда вынужден отвечать на вопросы всех подряд. А потом этот матч оказался попросту лишним. По‑моему, дело не обязательно в физической форме — это может быть связано с психологическим состоянием. Мы не знаем, что с ним происходит. Какое давление он на себя оказывает? Он сказал, что плохо спал. Когда слишком много размышляешь и нервничаешь, трудно уснуть», — приводит слова Беккера TNT Sports.