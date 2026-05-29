Беккер — о Яннике Синнере: мы не знаем, что с ним происходит

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о поражении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера от аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

«Достаточно сделать подсчёты: Янник постоянно в разъездах с начала марта. Он играл в Калифорнии, во Флориде, в Монте‑Карло, в Мадриде и в Риме и всё это время не переставал побеждать. Но в какой‑то момент этот парень просто на пределе сил. Он человек, и у него просто выдался неудачный день… Он был совершенно вымотан. Это был лишний матч. Такое может случиться с кем угодно.

В последние недели он играл так, будто явился с другой планеты, — всегда на полную мощность, всегда вынужден отвечать на вопросы всех подряд. А потом этот матч оказался попросту лишним. По‑моему, дело не обязательно в физической форме — это может быть связано с психологическим состоянием. Мы не знаем, что с ним происходит. Какое давление он на себя оказывает? Он сказал, что плохо спал. Когда слишком много размышляешь и нервничаешь, трудно уснуть», — приводит слова Беккера TNT Sports.

