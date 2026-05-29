Марта Костюк — 5-я теннисистка в XXI веке, выигравшая первые 15 матчей на грунте в сезоне

15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк стала пятой спортсменкой в XXI веке, которой удалось выиграть первые 15 матчей на грунтовых кортах в рамках одного сезона. Костюк вышла в третий круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв американку Кэти Волынец (108-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

В истории современного тенниса до Марты подобного результата добивались лишь четыре выдающиеся теннисистки: Винус Уильямс — в 2004 году; Жюстин Энен — в 2005 году; Серена Уильямс — дважды: в 2012 и 2013 годах; Ига Швёнтек — в 2022 году.

Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.