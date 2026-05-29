Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марта Костюк — 5-я теннисистка в XXI веке, выигравшая первые 15 матчей на грунте в сезоне

Марта Костюк — 5-я теннисистка в XXI веке, выигравшая первые 15 матчей на грунте в сезоне
Комментарии

15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк стала пятой спортсменкой в XXI веке, которой удалось выиграть первые 15 матчей на грунтовых кортах в рамках одного сезона. Костюк вышла в третий круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв американку Кэти Волынец (108-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 15:30 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		3 3
         
Кэти Волынец
108
США
Кэти Волынец
К. Волынец

В истории современного тенниса до Марты подобного результата добивались лишь четыре выдающиеся теннисистки: Винус Уильямс — в 2004 году; Жюстин Энен — в 2005 году; Серена Уильямс — дважды: в 2012 и 2013 годах; Ига Швёнтек — в 2022 году.

Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.

Материалы по теме
Марта Костюк вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android