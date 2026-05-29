Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Мартой Костюк

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге она обыграла соотечественницу Магду Линетт (73-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Швёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Линетт три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Ига Швёнтек поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.