Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Нуну Боржеша

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге он обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша (51-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках Рублёв 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Боржеша шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв сыграет с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия).