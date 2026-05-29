Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Нуну Боржеша
13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге он обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша (51-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Нуну Боржеш
Андрей Рублёв
Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках Рублёв 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Боржеша шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв сыграет с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия).
