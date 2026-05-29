Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Нуну Боржеш — Андрей Рублёв: результат матча 29 мая, счёт 0:3, 3-й круг Ролан Гаррос

Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Нуну Боржеша
Комментарии

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге он обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша (51-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Нуну Боржеш
51
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		6 2 6 2
7 		7 7 7 7
             
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках Рублёв 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Боржеша шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв сыграет с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия).

Календарь Открытого чемпионата Франции
Сетка Открытого чемпионата Франции
Материалы по теме
Мирра рвётся во 2-ю неделю «Ролан Гаррос»! Рублёв победил, а Хачанов ждёт. LIVE!
Live
Мирра рвётся во 2-ю неделю «Ролан Гаррос»! Рублёв победил, а Хачанов ждёт. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android