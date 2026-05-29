Ига Швёнтек, «РГ»-2026: результаты 29 мая, следующая соперница, путь до титула

Сегодня, 29 мая, третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек провела третий матч на «Ролан Гаррос» – 2026 и вышла в четвёртый круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Иги Швёнтек. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/64 финала: Ига Швёнтек (Польша, 3) — Эмерсон Джонс (Австралия) – 6:1, 6:2;
  • 1/32 финала: Ига Швёнтек (Польша, 3) — Сара Бейлек (Чехия, 35) – 6:2, 6:3;
  • 1/16 финала: Ига Швёнтек (Польша, 3) — Магда Линетт (Польша) — 6:4, 6:4.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» – 2026:

  • 1/8 финала: Ига Швёнтек (Польша, 3) – Марта Костюк (Украина, 15).

Возможная сетка Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/4 финала: Элина Свитолина (Украина, 7);
  • 1/2 финала: Мирра Андреева (Россия, 8);
  • финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).
