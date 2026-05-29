Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв, «РГ»-2026: результаты 29 мая, следующий соперник, путь до титула

Андрей Рублёв, «РГ»-2026: результаты 29 мая, следующий соперник, путь до титула
Комментарии

Сегодня, 29 мая, 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Андрея Рублёва. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/64 финала: Андрей Рублёв (Россия, 11) — Игнасио Бусе (Перу) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5;
  • 1/32 финала: Андрей Рублёв (Россия, 11) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5);
  • 1/16 финала: Андрей Рублёв (Россия, 11) — Нуну Боржеш (Португалия) — 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/8 финала: Андрей Рублёв (Россия, 11) — Алекс де Минор (Австралия, 8)/Якуб Меншик (Чехия, 26).

Возможная сетка Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/4 финала: Новак Джокович (Сербия, 3);
  • полуфинал: Александр Зверев (Германия, 2);
  • финал: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4).
Календарь Открытого чемпионата Франции
Сетка Открытого чемпионата Франции
Материалы по теме
Мирра в сете от второй недели «Ролан Гаррос»! Рублёв победил, а Хачанов ждёт. LIVE!
Live
Мирра в сете от второй недели «Ролан Гаррос»! Рублёв победил, а Хачанов ждёт. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android