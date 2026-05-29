Андрей Рублёв, «РГ»-2026: результаты 29 мая, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 29 мая, 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Андрея Рублёва. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Андрей Рублёв (Россия, 11) — Игнасио Бусе (Перу) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5;

1/32 финала: Андрей Рублёв (Россия, 11) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5);

1/16 финала: Андрей Рублёв (Россия, 11) — Нуну Боржеш (Португалия) — 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/8 финала: Андрей Рублёв (Россия, 11) — Алекс де Минор (Австралия, 8)/Якуб Меншик (Чехия, 26).

Возможная сетка Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос» — 2026: