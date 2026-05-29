WTA назвала Мирру Андрееву одной из главных претенденток на прорыв после вылета Рыбакиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) оценила ситуацию в сетке «Ролан Гаррос» после поражения второй сеяной представительницы Казахстана Елены Рыбакиной во втором круге турнира.

По версии WTA, после раннего вылета Рыбакиной в её части сетки появились пять теннисисток, которые лучше остальных готовы воспользоваться открывшейся возможностью. В их число вошли россиянка Мирра Андреева, чешка Каролина Мухова, румынка Сорана Кырстя, чешка Мари Боузкова.

WTA отметила, что Андреева в нынешнем сезоне имеет статистику 17-3 на грунтовом покрытии. Также организация напомнила, что россиянка обыгрывала Игу Швёнтек, Сорану Кырстю и Елену Остапенко, а её поражения на грунте пришлись на матчи с Рыбакиной, Кори Гауфф и Мартой Костюк в финале турнира в Мадриде.

Кроме того, WTA отметила, что Андреева уже дважды успешно выступала на «Ролан Гаррос»: в 2024 году она дошла до полуфинала, а в 2025-м — до четвертьфинала. На нынешнем турнире россиянка получила восьмой номер посева.

Рыбакина проиграла Стародубцевой во втором круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (4:10). В третьем круге Андреева сыграет с 28-й сеяной Мари Боузковой.

