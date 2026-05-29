Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер отправился в Италию для медобследования после вылета с «Ролан Гаррос» — 2026

Синнер отправился в Италию для медобследования после вылета с «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер собирается в ближайшие дни поехать в Турин (Италия), чтобы пройти медицинские обследования — выяснить, откуда взялись проблемы со здоровьем, которые у него возникли в последнее время, и проверить, в каком состоянии находится его организм, по информации главного редактора Punto de Break.

Янник Синнер не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, проиграв аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло (56-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

Проблемы у Синнера начались в третьем сете на гейме на его подаче. Когда итальянец уступал в нём 0-40, ему пришлось пожаловаться на недомогание. После общения с судьёй к итальянцу подошёл физио, Синнер пожаловался на тошноту и головокружение. Янник спросил, стоит ли ему пытаться вызвать рвоту, на что получил ответ от эксперта, что можно пробовать. Затем он ушёл с корта для получения медицинской помощи, однако вернулся, чтобы продолжить матч.

Материалы по теме
Синнер сенсационно вылетел с «РГ», Канада разгромила США на ЧМ. Главные события 28 мая
Синнер сенсационно вылетел с «РГ», Канада разгромила США на ЧМ. Главные события 28 мая
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android