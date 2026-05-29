Синнер отправился в Италию для медобследования после вылета с «Ролан Гаррос» — 2026

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер собирается в ближайшие дни поехать в Турин (Италия), чтобы пройти медицинские обследования — выяснить, откуда взялись проблемы со здоровьем, которые у него возникли в последнее время, и проверить, в каком состоянии находится его организм, по информации главного редактора Punto de Break.
Янник Синнер не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, проиграв аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло (56-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|1
|1
|
|2
|7
|6
|6
Проблемы у Синнера начались в третьем сете на гейме на его подаче. Когда итальянец уступал в нём 0-40, ему пришлось пожаловаться на недомогание. После общения с судьёй к итальянцу подошёл физио, Синнер пожаловался на тошноту и головокружение. Янник спросил, стоит ли ему пытаться вызвать рвоту, на что получил ответ от эксперта, что можно пробовать. Затем он ушёл с корта для получения медицинской помощи, однако вернулся, чтобы продолжить матч.
- 29 мая 2026
-
16:48
-
16:36
-
16:19
-
16:00
-
15:59
-
15:40
-
15:36
-
15:24
-
15:12
-
14:54
-
14:35
-
14:24
-
14:02
-
14:01
-
13:50
-
13:28
-
12:53
-
12:30
-
12:28
-
11:59
-
11:58
-
11:30
-
10:57
-
10:49
-
10:45
-
10:35
-
10:29
-
10:03
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
05:13
-
03:14