Рублёв — после выхода в 1/8 финала «РГ»: знаете тасманского дьявола? Это у меня в голове

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы над португальцем Нуну Боржешем в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 рассказал, что творится у него в голове во время матча. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

— Как вам удаётся сохранять спокойствие? Что у вас иногда творится в голове во время матча?

— Мне не стоит задавать такой вопрос. Знаете тасманского дьявола из Looney Tunes? Тот, который сумасшедший? Вот это у меня в голове, — сказал Рублёв в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв сразится с победителем встречи Алекс де Минор (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия).