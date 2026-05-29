Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — после выхода в 1/8 финала «РГ»: знаете тасманского дьявола? Это у меня в голове

Рублёв — после выхода в 1/8 финала «РГ»: знаете тасманского дьявола? Это у меня в голове
Комментарии

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы над португальцем Нуну Боржешем в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 рассказал, что творится у него в голове во время матча. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Нуну Боржеш
51
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		6 2 6 2
7 		7 7 7 7
             
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Как вам удаётся сохранять спокойствие? Что у вас иногда творится в голове во время матча?
— Мне не стоит задавать такой вопрос. Знаете тасманского дьявола из Looney Tunes? Тот, который сумасшедший? Вот это у меня в голове, — сказал Рублёв в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв сразится с победителем встречи Алекс де Минор (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия).

Материалы по теме
Мирра ворвалась во вторую неделю «Ролан Гаррос»! Рублёв тоже победил, ждём Хачанова. LIVE!
Live
Мирра ворвалась во вторую неделю «Ролан Гаррос»! Рублёв тоже победил, ждём Хачанова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android