Мирра Андреева вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Мари Боузкову
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге соревнований она обыграла чешку Мари Боузкову (28-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
8
Мирра Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
28
Мари Боузкова
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Андреева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Боузковой ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поспорит с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария).
