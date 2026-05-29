Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Мари Боузкова: результат матча 29 мая, счёт 2:0, 3-й круг Ролан Гаррос

Мирра Андреева вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Мари Боузкову
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге соревнований она обыграла чешку Мари Боузкову (28-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Мари Боузкова
28
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Андреева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Боузковой ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поспорит с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария).

Календарь Открытого чемпионата Франции
Сетка Открытого чемпионата Франции
Материалы по теме
Мирра ворвалась во вторую неделю «Ролан Гаррос»! Рублёв тоже победил, ждём Хачанова. LIVE!
Live
Мирра ворвалась во вторую неделю «Ролан Гаррос»! Рублёв тоже победил, ждём Хачанова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android