Марта Костюк: я всегда потрясающе играла на грунте с детства

15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк ответила на вопрос об успехах на грунте после победы в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 над представительницей Швейцарии Викторией Голубич (82-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

— Вы по‑прежнему не проиграли ни одного матча на грунте. В этом году у вас много побед на этом покрытии. Есть какой‑то ключевой момент, который объясняет такой успех на грунте в этом году?

— Да, думаю, я вернулась к себе прежней. Я всегда потрясающе играла на грунте с самого детства. Потом что‑то произошло: я решила, что нужно повзрослеть, нужно играть по‑другому. Это не приносило результатов. Мне кажется, я вновь обрела радость от создания игровых моментов, смены ритма, небольших перемещений по корту… Это то, что я люблю делать. Для меня это не так сложно. Я люблю использовать это преимущество против соперников. Возможно, в этом и есть ключ к успеху — не знаю. Хотелось бы так думать. Но да, я очень счастлива и с нетерпением жду матча в воскресенье, — сказала Костюк на корте после поединка.