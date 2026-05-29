Теннис Новости

Марта Костюк: я всегда потрясающе играла на грунте с детства

Марта Костюк: я всегда потрясающе играла на грунте с детства
15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк ответила на вопрос об успехах на грунте после победы в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 над представительницей Швейцарии Викторией Голубич (82-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Виктория Голубич
82
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич

Вы по‑прежнему не проиграли ни одного матча на грунте. В этом году у вас много побед на этом покрытии. Есть какой‑то ключевой момент, который объясняет такой успех на грунте в этом году?
— Да, думаю, я вернулась к себе прежней. Я всегда потрясающе играла на грунте с самого детства. Потом что‑то произошло: я решила, что нужно повзрослеть, нужно играть по‑другому. Это не приносило результатов. Мне кажется, я вновь обрела радость от создания игровых моментов, смены ритма, небольших перемещений по корту… Это то, что я люблю делать. Для меня это не так сложно. Я люблю использовать это преимущество против соперников. Возможно, в этом и есть ключ к успеху — не знаю. Хотелось бы так думать. Но да, я очень счастлива и с нетерпением жду матча в воскресенье, — сказала Костюк на корте после поединка.

Марта Костюк — 5-я теннисистка в XXI веке, выигравшая первые 15 матчей на грунте в сезоне
