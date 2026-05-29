Ига Швентёк: лучшие игроки мира иногда сталкиваются с трудностями
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о тренировках с известным испанским спортсменом Рафаэлем Надалем.
«Он показывает, что это не всегда легко. Всё не так, как на телевидении, когда он поднимает свой трофей: за кадром стоит очень многое. Даже лучшие игроки мира иногда сталкиваются с трудностями. Он умел с этим справляться и никогда не сдавался», — сказала Швёнтек на корте после матча.
Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге она обыграла соотечественницу Магду Линетт (73-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 13:10 МСК
73
Магда Линетт
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
3
Ига Швёнтек
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Ига Швёнтек поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
- 29 мая 2026
