Ига Швентёк: лучшие игроки мира иногда сталкиваются с трудностями

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о тренировках с известным испанским спортсменом Рафаэлем Надалем.

«Он показывает, что это не всегда легко. Всё не так, как на телевидении, когда он поднимает свой трофей: за кадром стоит очень многое. Даже лучшие игроки мира иногда сталкиваются с трудностями. Он умел с этим справляться и никогда не сдавался», — сказала Швёнтек на корте после матча.

Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге она обыграла соотечественницу Магду Линетт (73-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 13:10 МСК
Магда Линетт
73
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Ига Швёнтек поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

