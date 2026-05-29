Мирра Андреева, «РГ»-2026: результаты 29 мая, следующая соперница, путь до титула

Сегодня, 29 мая, восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева провела матч третьего круга основной сетки «Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Мирры Андреевой. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Мирра Андреева (Россия) — Фиона Ферро (Франция) – 6:3, 6:3;

1/32 финала: Мирра Андреева (Россия) — Марина Бассольс-Рибера (Испания) – 3:6, 6:1, 6:1;

1/16 финала: Мирра Андреева (Россия) — Мари Боузкова (Чехия) — 6:4, 6:2.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/8 финала: Каролина Мухова (Чехия)/Хиль Белен Тайхман (Швейцария).

Возможная сетка Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026: