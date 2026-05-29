Андрей Рублёв рассказал о состоянии здоровья после победы над Боржешем

13-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв высказался о состоянии здоровья во время матча третьего круга «Ролан Гаррос» с португальцем Нуну Боржешем, занимающим 51-ю строчку мирового рейтинга.

— Не хочу говорить, что было со здоровьем во втором сете. Надеюсь, всё нормально, потому что в третьем меня отпустило, смог играть свободнее, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 29 мая, Андрей Рублёв вышел в 1/8 турнира, победив Нину Боржеша со счётом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Соперник Рублёва в четвёртом круге определится сегодня в матче между австралийцем Алексом де Минором (седьмой номер рейтинга) и чехом Якубом Меншиком (27-я строчка рейтинга).