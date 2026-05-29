Хиль Белен Тайхман вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Каролину Мухову
170-я ракетка мира швейцарка Хиль Белен Тайхман одержала победу над чешкой Каролиной Муховой (10-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5. Матч продлился 1 час 52 минуты.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 15:20 МСК
Во время матча Хиль Белен Тайхман сделала один эйс, допустила две двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12, попадание первой подачи составило 72%. Каролина Мухова сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку, реализовала два брейк-пойнта из девяти, попадание первой подачи – 63%.
В поединке четвёртого круга «Ролан Гаррос» Хиль Белен Тайхман встретится с россиянкой Миррой Андреевой (восьмое место в мировом рейтинге). Матч состоится 31 мая в 12:00 мск.
