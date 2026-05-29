Андрей Рублёв высказался о вылете Синнера с «Ролан Гаррос»

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о сенсационном поражении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло.

Синнер вёл в матче со счётом 5:1 в решающем сете, но почувствовал недомогание из-за жары. Теннисист пожаловался на судороги и тошноту, позднее вызвав врача. Серундоло закрыл партию со счётом 7:5, а потом выиграл четвёртый и пятый сеты.

— О чём подумал, когда увидел, что Синнер вылетел?

— Подумал, что первый раз в жизни я не в его половине, и он вылетел! А то я постоянно в его части сетки ― либо четвёртый круг на «Шлеме», либо четвертьфинал на «Мастерсах». И либо он мне вылезает, либо я до него не дохожу, чтобы не мучиться (смеётся). Хотя в Риме вот попробовал. Когда только увидел сетку, подумал: «Наконец-то я не с ним». А теперь… Ага! Наконец-то, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.