Сорана Кырстя вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026
18-я ракетка мира румынка Сорана Кырстя вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», одолев аргентинку Солану Сьерру (68-я строчка мирового рейтинга) со счётом 6:0, 6:0. Матч продлился 56 минут.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 16:05 МСК
Во время встречи Сорана Кырстя сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 18, попадание первой подачи составило 67%. Солана Сьерра не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок, не заработала брейк-пойнтов, попадание первой подачи – 58%.
В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Сорана Кырстя встретится с китаянкой Ван Сиюй (148-е место в мировом рейтинге). Поединок состоится 31 мая в 12:00 мск.
