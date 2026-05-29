Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сорана Крыстя — Солана Сьерра, результат матча 29 мая 2026, счет 2:0, 3-й круг «Ролан Гаррос»

Сорана Кырстя вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

18-я ракетка мира румынка Сорана Кырстя вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», одолев аргентинку Солану Сьерру (68-я строчка мирового рейтинга) со счётом 6:0, 6:0. Матч продлился 56 минут.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 16:05 МСК
Солана Сьерра
68
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Во время встречи Сорана Кырстя сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 18, попадание первой подачи составило 67%. Солана Сьерра не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок, не заработала брейк-пойнтов, попадание первой подачи – 58%.

В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Сорана Кырстя встретится с китаянкой Ван Сиюй (148-е место в мировом рейтинге). Поединок состоится 31 мая в 12:00 мск.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» (ж)
Материалы по теме
Эксклюзив
Андрей Рублёв высказался о вылете Синнера с «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android