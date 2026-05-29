Фонсека — Джокович: серб выиграл первый сет матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжается розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 39-летний сербский теннисист Новак Джокович играет с 19-летним бразильцем Жоао Фонсекой (30-й в рейтинге). Встреча началась в 17:00 мск.

Первая партия осталась за Джоковичем. Серб закрыл стартовый сет со счётом 6:4 за 47 минут.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист Янник Синнер.