«Может быть интересный поединок». Кузнецова — о возможном матче Андреевой и Кырсти

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова положительно высказалась о результатах россиянки Мирры Андреевой и румынки Сораны Кырсти в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026.

«Мирра сегодня одержала хорошую победу над Боузковой – 6:4, 6:2. В первом сете немного нервничала и швыряла ракетку, но в итоге справилась с эмоциями и в пятый раз победила эту соперницу, не проиграв ни сета.

Героиней же дня стала Сорана Кырстя. Какой фееричный финальный сезон! Две «баранки» для аргентинки Сьерры от румынки. Браво. Самая возрастная теннисистка, побеждавшая когда-либо 6:0, 6:0 на «Шлеме». Может, всё-таки отложит завершение карьеры? Если Мирра и Сорана дойдут друг до друга в четвертьфинале, это может быть очень интересный поединок», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.