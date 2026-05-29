«Все молчат о том, что сделал этот человек». Олейникова — о Шнайдер

65-я ракетка мира Александра Олейникова резко высказалась об участии российской теннисистки Дианы Шнайдер (23-я строчка рейтинга) в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», финансируемом компанией «Газпром».

«Я думаю, это то же самое, что играть в Германии во время Второй мировой войны. Серьёзно вот что: этот матч состоится. Диана Шнайдер — человек, который участвовал в турнире «Газпрома». Если хотите посмотреть — вот она на фото (показывает фото на телефоне). Турнир «Газпрома» — это компания, которая финансирует государство (Российскую Федерацию. – Прим. «Чемпионата»)…

Дело в том, что все молчат о том, что сделал этот человек. Она также ставила лайки под публикациями российских пропагандистов. Вот скриншоты. Я могу прислать их вам позже, если хотите. Я — человек, который страдает, просто находясь дома… Так что действительно ли важно: кто завтра сильнее ударит форхенд или то, что мы игнорируем такие вещи?» — сказала Олейникова на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Матч между Александры Олейниковой и Дианой Шнайдер за выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» состоится 30 мая в 13:00 мск.