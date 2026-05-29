Элина Свитолина вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026

Седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», одолев немку Тамару Корпач (95-я строчка мирового рейтинга) со счётом 6:2, 6:3. Матч продлился 1 час 31 минуту.

Во время встречи Элина Свитолина не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12, попадание первой подачи составило 67%. Тамара Корпач выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок, реализовала два брейк-пойнта из девяти, попадание первой подачи – 52%.

Соперница Элины Свитолиной в четвёртом кругу «Ролан Гаррос» определится сегодня, 29 мая, в матче между американкой Питоной Стирнс (78-я строчка рейтинга) и швейцаркой Белиндой Бенчич, занимающей 11-е место в мировом рейтинге.