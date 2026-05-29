Элина Свитолина — Тамара Корпач, результат матча 29 мая 2026, счет 2:0, 3-й круг «Ролан Гаррос»

Элина Свитолина вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026
Седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», одолев немку Тамару Корпач (95-я строчка мирового рейтинга) со счётом 6:2, 6:3. Матч продлился 1 час 31 минуту.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:35 МСК
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Тамара Корпач
95
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач

Во время встречи Элина Свитолина не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12, попадание первой подачи составило 67%. Тамара Корпач выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок, реализовала два брейк-пойнта из девяти, попадание первой подачи – 52%.

Соперница Элины Свитолиной в четвёртом кругу «Ролан Гаррос» определится сегодня, 29 мая, в матче между американкой Питоной Стирнс (78-я строчка рейтинга) и швейцаркой Белиндой Бенчич, занимающей 11-е место в мировом рейтинге.

